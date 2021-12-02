Türkiye Gazetesi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı gruplarda yer alan sigara ürünlerine zam geleceğini duyurdu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, diğer tütün şirketlerinin de zam yapmasının gündemde olduğunu söyledi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter'da yaptığı paylaşımda zam miktarının 2 TL olduğunu duyurdu.

ZAMMIN GEREKÇESİ KUR FARKI

Yılbaşında sigaraya yeni bir zam geleceğini öne süren Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı. Zamlı tarifelerin ardından en ucuz sigara fiyatı 16 Türk Lirası'na çıkarlen, en pahalı sigara ise 17 TL'ye yükseldi.

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