Türkiye Gazetesi

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati görevi Lütfi Elvan'dan devraldı. Bakan Elvan yaptığı konuşmada, "Kamu maliyesi alanında tüm giderlerimizi gelirlerimizi oluşabilecek riskleri gözden geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelirlerimizi artırıcı giderlerimizi azaltıcı önlemler aldık. Ekip ruhundan vazgeçmedik" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ YÜKSEK FAİZ OLMAYACAK"

Törende konuşan Nurettin Nebati ise şunları söyledi;

"Büyük bir sorumluluk gerekiyor, bu sorumluluğu gece yarısı itibari ile aldık. Hazine ve Maliye Bankalığı Türkiye'nin çok önemli bir merkezi. Böylesi merkezse işlerimizi yapmaya gayret edeceğiz.

Ülkemiz için, milletimizin için inşallah hayırlara vesile olacak bir devir teslim yapıyoruz. Önemli olan yaptığımız hizmetler ve akşam başımızı yastığa rahat koyabilmek. Herkesin alın terinin sürekli aktığı ve akıl terinin döküldüğü bir merkezdeyiz. En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım ve istihdam olacak. Öngörülebilir bir ekonominin anlam kazandığı adımlar atacağız."



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