Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK, yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlar neticesinde köşeye sıkışmaya devam ediyor. Kendi içinde de çözünmeler yaşayan örgütten kaçan terörsit sayısı artarken, bu kapsamda ikna yoluyla 4 örgüt mensubunun daha teslim olduğu öğrenildi. Söz konusu terörsitlerden birinin terörden arananlar listesinde "Gri Kategoride" olduğu ortaya çıktı.



TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 186'YA YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i terörden arananlar listesinde *Gri Kategoride olmak üzere 4 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 186'ya yükseldi.”

PKK sözde yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

PKK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

MSB: İran sınırında 1'i PKK/KCK'lı 5 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı'nca İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/KCK'lı 5 kişinin yakalandığı açıklandı.