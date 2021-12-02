Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli deniz topuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Yurt dışından karşılanan yüksek maliyetin ve gizli ambargoların tarihe karıştığını söyleyen Erdoğan, milli deniz topunun ülkeye hayırlı olmasını diledi.



Erdoğan, milli deniz topuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Savunma sanayimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık bir yıl önce deniz topunu da ekledik. Ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. 16 kilometre etkili menzile sahip olan, 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen, milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemi ile donatılan bu silah sayesinde donanmamız daha da güçlenmiştir. Bu silah sisteminin envantere girmesiyle birlikte yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. Milli deniz topumuz ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli ambargolar da artık tarihe karışacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MKE Deniz Topu Kara Atışları Programı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan,"Donanmamız 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen bu silah sayesinde daha da güçlenmiştir. Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır" dedi.



Savunma sanayisinde hedef 2022'de yerliliği yüzde 73'e çıkarmak Savunma ve havacılık sanayisinin 2022 hedefi yerlilik oranını yüzde 71'den 73'e çıkarmak. Savunma ve havacılıkta yurt dışı satış gelirlerinin 8,9 milyar dolara, cironun 23,1 milyar dolara, istihdamın 74 bin 800 kişiye ulaşması hedefleniyor.