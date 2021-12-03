Türkiye Gazetesi

Adana’da polis ekipleri, kaçak yollarla Türkiye’ye giren Afganistan uyruklu göçmenlerin kente giriş yapacağı bilgisini aldı. Alınan bilginin ardından ekipler harekete geçti.

POLİSTEN KAÇMAYA BAŞLADI

Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsü yakalamak için merkez Sarıçam ilçesindeki karayolunda beklemeye geçen ekipler, aracın geçişini tespit ettikten sonra durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

PAMUK TARLASINA DEVRİLDİ

Minibüsün peşine takılan ekip, telsiz anonsuyla aracın kaçış güzergahlarında önlem alınmasını istedi. Ara yollardan Göztepe Mahallesi'ne giren minibüs, İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'ne doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, pamuk tarlasına devrildi.

PAMUK TARLASINDA KOVALAMACA

Kazanın sonrası aracı terk eden göçmenler, gecenin karanlığında pamuk tarlasına dağıldı. Polisler, ellerinde fenerlerle pamuk tarlasına girerek göçmenleri aradı. Pamuk fidelerinin arasına saklanan 5 göçmen, polis ekiplerince yakalandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen göçmenler, ambulansta tedavi edildi. Kaçan sürücü ve diğer kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çeşme'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurları tarafından geri itilen 63 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 28 göçmen de denize açılamadan yakalandı.

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Belarus-Polonya sınırındaki 608 Iraklı göçmen daha ülkelerine döndü Avrupa'ya göç etme arayışındayken Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklılardan 608'inin daha ülkeye döndüğü bildirildi.