Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün (2 Aralık 2021) ülkemizin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştur.



Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, Avrupa Konseyi'ni bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olan ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincindedir. Bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise toplam 3674 AİHM kararı tarafımızdan uygulanmıştır” denildi.



"KAVALA KARARININ SÜREKLİ OLARAK GÜNDEMDE TUTULMASINI TUTARSIZ BİR YAKLAŞIM OLARAK GÖRÜYORUZ"



AİHM'de, Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararların olduğunun belirtildiği açıklamada, “AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi'nin gündeminde halen çok sayıda karar bulunmaktadır. Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz.



Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemindeki mevcut mekanizmaların hukuki ve adil bir anlayışa göre değil de, siyasi mülahazalar üzerinden belirli ülkeler aleyhinde işletilmesi her şeyden önce Avrupa Konseyi'nin kendi itibarını zedelemektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır” ifadeleri yer aldı.



Dışişleri'nden Avrupa Konseyi'ne 'Osman Kavala' çağrısı: Yargı sürecine saygı ve güven duyun Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına yönelik yayınladığı bildiriye ilişkin çağrıda bulunarak, bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ederek, saygı ve güven duyulması çağrısında bulundu.

Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Gezi Parkı davasında bir sonraki duruşma 17 Ocak'ta yapılacak