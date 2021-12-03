Engelli Öğretmen Atama Törenin'de engelli bir genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti. Hediyeyi çok beğenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri doldu ve engelli gencin elini öperek teşekkür etti.
ÇALIŞMAYI YAPAN GENCİN ELİNİ ÖPTÜ
Genç ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri doldu. Genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan laptop bilgisayar istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da gencin istediğinin yerine getirilmesi için talimat verdi.
Teşekkürünü gencin elinden öperek ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması salonda seçilen numaralarla yapılacak 9 kişiye ilişkin bir numarayı, kendisine hediye takdim eden gençten istedi.
Gencin 8 numarayı söylemesiyle, atama gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan
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