Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun hava harekatı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde de 1 PKK'lı teröristin SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin de komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3, Pençe Yıldırım bölgesinde ise bir PKK/YPG'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Pençe Yıldırım Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı Pençe Yıldırım Harekatı'nda ikmal görevinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Dün helikopterden iniş sırasında yaralanan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.