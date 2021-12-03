Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin dün uyarısını yaptığı lodos, bugün Marmara'da etkili oldu. Özellikle kıyı kesimlerinde zaman zaman zor anların yaşandığı öğrenilirken, Beykoz'da kıyıda demirli bir teknenin de battığı bildirildi.

ARIZALANAN TEKNE ETRAFTAK DİĞER TEKNELER TARAFINDAN İSKELEYE ÇEKİLDİ

Alınan bilgiye göre, 2004'ten beri balık lokantası olarak işletilen "Kaptan Baba" isimli tekne, birkaç gün önce açıkta arızalandı. Arızalanan tekne, diğer yolcu tekneleri tarafından Beykoz Motor İskelesi'ne çekilerek, kıyıya bağlandı.

Birkaç gündür kıyıda bağlı halde bulunan tekne, bugün saat 16.00 sıralarında etkili olan lodos nedeniyle su alarak battı.

Bir kısmı su üzerinde kalan teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Meteoroloji, Marmara ve Ege'yi uyardı! Lodos geri geliyor Meteoroloji Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle 06.00-22.00 saatleri arasında etkili olması beklenen lodosa karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.