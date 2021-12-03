Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

11 ayda 187 terörist teslim oldu

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 187'ye yükseldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oğlu teslim olan Ayşegül Biçer'e telefon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikna yoluyla terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer’in annesi Ayşegül Biçer’i telefonla arayarak tebrik etti.



İkna yoluyla teslim olan PKK'lı terörist pişmanlığını anlattı Gaziantep'te ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK/YPG mensubu, ifadesinde, örgüte katıldığı için pişman olduğunu anlattı. M.A, "HDP ve DBP, PKK terör örgütünün siyasi alanda faaliyet yürüten koludur ve örgüt bunu bu şekilde benimser ve kabul eder" dedi.