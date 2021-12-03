Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kendilerinin ve vatanlarının istiklali ve istikbali uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Milli Mücadele'nin ilk başarılarından biri olan bu zaferin kazanılmasında emeği geçen Antepli kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüyen Gaziantep gibi şehirlerimizden aldığımız ilhamla şimdi ülkemizi 81 vilayetin tamamıyla aynı hedeflere ulaştırmak için çalışıyoruz. Kalkınmanın temel şartlarından biri de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli işgücüdür. İş insanlarımıza ülkemize kazandıracakları okullar ve eğitim tesisleri için şimdiden teşekkür ediyorum.

Para, mal, güç yerli yerine konduğunda orada adalet, huzur, güven, güzellik olur. Aynı imkanlar yanlış ellere geçtiğinde orada zulüm, huzursuzluk olur, çirkinlikler alır başını gider. Sadece 'Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir' emrini dünyaya hakim kılabilsek yerkürede tek bir mağdur, mazlum kalmaz.

Her iş gibi kalkınmanın temel şartlarından biri de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli iş gücüdür.

Sadece 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' emrini tüm dünyaya hakim kılabilsek, emin olun şu yerküre üzerinde tek bir mağdur kalmaz.

Sadece nefsi için çalışmak, biriktirmek, bunu toplumu ve bireyleri sömürerek yani zulmederek yapmak, Allah muhafaza bizi çok tehlikeli yerlere sürükler.

Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. Yaptığımız 714 bin yeni öğretmen atamasıyla eğitim öğretimin kesintisiz yapılmasını temin ettik.

İnşallah devlet-millet iş birliğiyle ülkemizi her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de hedeflerine ulaştıracağız.

Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat.





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