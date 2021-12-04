İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü'nün vefat ettiğini duyurarak başsağlığı diledi. 51 yaşındaki Görcü, Koşuyolu Hastanesinde koronavirüs tedavisi görüyordu.
İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Merkez Bankası kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Serap Görcü'nün cenazesi bugün İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Kocatepe mezarlığına defnedilecek.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
04.12.2021 - 00:14 | Son Güncelleme: 04.12.2021 - 00:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü hayatını kaybetti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü'nün vefat ettiğini duyurarak başsağlığı diledi. 51 yaşındaki Görcü, Koşuyolu Hastanesinde koronavirüs tedavisi görüyordu.
Etiketler : Şahap Kavcıoğlu,
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