Türkiye Gazetesi

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre ısıtıcı, yatak, battaniye, yastık, uyku tulumu ve kişisel koruyucu malzemelerin bulunduğu yardım tırının İstanbul’dan Belarus’a gönderilmek üzere yola çıktığını belirtti. Kızılay Lojistik Şirketi organizasyonuyla bölgeye ulaştırılacak olan yardım malzemeleri talep doğrultusunda yeni sevkiyatların planlanacağı ifade edildi.

ULUSLARARASI YARDIM KURULUŞLARI DA KATILDI

Belarus’a yola çıkmak üzere olan yardım tırı uğurlama törenine Türk Kızılay genel müdür yardımcıları Alper Küçük ve İbrahim Özer'in yanı sıra Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, IFRC Avrupa Direktörü Birgitte Bischoff Ebbesen de katıldı.

Türk Kızılay'dan Somali'ye 700 gıda paketi yardımı Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki yerinden edilmiş kişilere ramazan dolayısıyla 700 gıda paketi yardımında bulundu.