Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Mehmetçik, 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.  Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

Sene başından bu yana 187 terörist ikna yolu ile teslim oldu Sene başından bu yana 187 terörist ikna yolu ile teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 187'ye çıktı.

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.