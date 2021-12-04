Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Mehmetçik, 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;
"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."
Sene başından bu yana 187 terörist ikna yolu ile teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 187'ye çıktı.
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.