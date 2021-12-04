Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra BAYKAR’da çalışmaya başlayan ve burada insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının liderliğini yapan Tarık Kesekci, Bursa’da katılacağı programa giderken geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetti. Kesekci’nin acılı annesi Beyhan Kesekci tarafından yazılan 2019 yılına ait günlük görenleri duygulandırdı. Anne Beyhan Kesekçi, 27 Temmuz 2019 yılında Tarık'ın günlüğüne yazdığı öğüt yürekleri dağladı.

Beyhan Kesekci’nin evladı Tarık Kesekci için yazdığı o günlük yazısı;

“Hala büyüdüğüne inanamadığım küçüğüm. bilirsin pırlantamsın benim…

Ümmete evlat yetiştirmekti derdim. Asımın nesliydi özlemim. Senin başarın, nefsim için değil biliyorsun. Ümmete adadım ben seni…

Canım oğlum, dünya başarılarını Allah çalışana verir. Sen ahiret başarısı için sarfet ki ikisi de senin olsun…

Hayırlı nesiller yetiştirecek, birbirinize örtü olacak, saliha bir eş, bir kız evlat dilemiştim Rabb’imden. Elhamdülillah bize yuva kurduğunu da gösterdi…

Evlat, ben ulaşır mıyım bilmiyorum ama -Rabb’imden dileğimdir- bir gün ümmetin tarihinde adın olacak. Sen ümmetin umudusun.

Rabbim seni sevsin, sevdirsin, sevindirsin yavrucuğum”

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden gönüllü gençler son yolculuğuna uğurlandı Bursa’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 gençten biri olan Genç İHH gönüllüsü uçak mühendisi Tarık Kesekci’nin cenazesi memleketi Nevşehir’de toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu.” sözleriyle Kesekci’ye veda etti.