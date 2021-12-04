Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonla görüşerek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Katilin hakettiği cezayı alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya halkına başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.