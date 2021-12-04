Türkiye Gazetesi

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önünde düzenlenen törene Akşit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis Başkanları ve eski bakanlar ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı. Tören’de eden eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit’in biyografisi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunulduktan sonra Akşit için dua edildi. Tören sonrası Akşit’in yakınları taziyeleri kabul etti.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Malatya’da 1960 yılında doğan Güldal Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Akşit, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te ise önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğinin yanı sıra 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006'dan itibaren yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011-14 Ekim 2014 tarihlerinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.

Eski Bakan Güldal Akşit vefat etti AK Partili eski bakan Güldal Akşit tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Akşit'in korona tedavisi gördüğü öğrenildi.