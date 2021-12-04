Türkiye Gazetesi

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi, 1 No'lu Şube, 2 No'lu Şube ve Soma Şube tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde düzenlenen programda Soma Maden Şehitliği’nde dualar okunup mezarlara karanfiller bırakıldı. Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden şehidinin 43’ünün kabrinin diğer şehitlerin ise temsili mezar taşlarının bulunduğu Soma Maden Şehitliği ziyaret edildi.

MADEN EMEKÇİLERİNİN GÜNÜ OLMAZ

Maden Şehitliği'nde konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin, “Soma'da 4 şube olarak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü hep birlikte buruk bir şekilde kutluyoruz. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, öncelikle Soma'da yaşayan tüm emekçilere Türkiye ve dünyadaki emekçilere kutlu olsun. Madenciler Günü'ne mezarlıkta başladık. Madencinin günü olmaz. Biz bir gün değil her gün madendeyiz. Böyle günler şaşaayla kutlanır. Ancak bizim içimizdeki sevinç buruk. Madenciler Günü'nde bir sevinç olması gerekirken biz Soma'da verdiğimiz 301 şehitten dolayı bugünü hüzün ve üzüntüyle karşılıyoruz. Evlerine helal ekmek götüren madencilerin günü kutlu olsun” dedi.

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