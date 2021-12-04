Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir dönem AK Parti ilçe başkanlığı yapan Cihan Güven, kardeş açısıyla sarsıldı. Eski başkanın kardeşi Tahir Güven, otomobilinde henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda hayatını kaybeden Güven'in katil ya d akatilleri her yerde aranıyor.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tahir Güven.

Cudi Mahallesi Mercan Sokakta Güven'in içinde bulunduğu otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesildi. Güven, burada saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güven'in cesedi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

CİNAYETİN TERÖR BAĞLANTILI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Tahir Güven'in, ağabeyi olan eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven ile parti çalışmalarında aktif rol aldığı ve ilçede AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Meman ailesinin ileri gelenlerinden olduğu öğrenildi.

Ünlü inşaat firmasının sahibinin evine pompalı silahla saldırı Aydın'da ünlü inşaat firması sahibi, gündüz tartıştığı öğrenilen şahıs tarafından, evine düzenlenen pompalı saldırı sonrası kabusu yaşadı.

Sokak ortasında can pazarı: İki kardeşe pompalı silahla dehşeti yaşattı Kağıthane'de yabancı uyruklu kardeşler, husumetlileri olduğu öğrenilen şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Çok kan kaybeden yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.