Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara seçme seçilme hakkı verilen 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili bir video mesaj yayınladı. Yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE’YE AVRUPA’DAN ÖNCE GELMİŞTİR”

Türkiye’ye kadınlara seçme ve seçilme hakkının birçok Avrupa ülkesinden önce geldiğini belirten Erdoğan, "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir" ifadelerini kullandı.

“GERÇEK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kadınların siyasette temsil oranının AK Parti döneminde yükseldiğini vurgulayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Kadınların siyasette temsil oranı AK Parti döneminde yükseldi. Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendisini istismar etme peşindeyken biz gerçek hak ve özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. İnşaAllah önümüzdeki süreçte kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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