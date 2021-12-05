Türkiye Gazetesi

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, “Libya ile hem deniz yetki anlaşması hem de askeri iş birliği anlaşması yapılmıştı. Biz de iş adamları olarak bu yolcu gemisi seferlerinin başlaması için karar verdik. Libya’da kamu ve özel sektör iş birliği ile bu proje geliştirildi. Bu projeyle iki ülkenin 500 yıllık kardeşliğini canlandıracağız. Libya ile bu sene ticari hacmimiz 2.6 milyar dolar seviyelerinde. Bunun yılsonunda 3 milyar doları aşacağını düşünüyoruz. Libya, Afrika’nın anahtarı konumunda. Bizim hedefimiz ise 10 milyar doların üstündedir. Şu anda bu hedefler için ilk gemi seferi yapmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

25 YIL SONRA İLK SEFER

Libya Kevalay Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mecihi de Türkiye’de olmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, “25 yıl sonra bu seferleri yeniden başlatmanın gururunu yaşıyoruz. 3 gün önce gemi Libya’dan hareket ettiği zaman bir bayram havası yaşandı. Biz bu ilişkileri en yüksek seviyeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda haftada bir sefer yapacağız ama muhtemelen yaz aylarına doğru Libya’daki taleplere göre bu seferleri daha da sıklaştıracağız inşallah. Libya’da oldukça talep var ve Libya vatandaşlarının tamamı bu konudan haberdar. Kimileri turistik kimileri de ticari amaçla Türkiye’ye gelmek istiyor. Şu anda 810 yolcu, 370 araç ve bin 700 ton kargo kapasiteli ilk gemimiz ulaştı. Şu anda 112 yolcu İzmir’e geldi ancak biz bunu deneme seferi olarak gördüğümüzden dolayı sınır koymuştuk. Önümüzdeki seferler de tam kapasiteye ulaşacağız” dedi.

Galataport İstanbul’a dev yolcu gemisi yanaştı: Adeta 5 yıldızlı otel gibi Galataport İstanbul’a bin yolcu kapasiteli dev kruvaziyer gemisi yanıştı. 236 metre uzunluğundaki "Spirit of Discovery" isimli gemi adeta görüntüsüyle yüzen bir oteli andırıyor. Dev kruvaziyer gemisinin İstanbul’dan sonraki rotası ise Avrupa.