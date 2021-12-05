Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin de taraf olduğu ve “Barselona Sözleşmesi” olarak isimlendirilen Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22) 07 -10 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya Kaya Palazzo Golf Otel’de düzenlenecek.

BAKANLAR OTURUMU 3'ÜNCÜ GÜN

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek toplantının 3’üncü gününde, Barselona Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerin çevre bakanlarının katılımıyla “Bakanlar Oturumu” yapılacak. Türkiye adına toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Mavi Bir Akdeniz’e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek” başlıklı doküman ile katılacak. Oturumda “Akdeniz için Orta Vadeli Strateji Belgesinin onaylanması” ve “Akdeniz’in biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik 2020 sonrası eylem planının uygulamaya konulması” başta olmak üzere Akdeniz’in çevresel açıdan korunup iyileştirilmesini hedefleyen önemli kararların alınması öngörülüyor.

EMİNE ERDOĞAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNEP Genel Müdür Yardımcısı Joyse Msuya ve konferansa katılım sağlayan ülkelerin kadın liderlerine yönelik “Akdeniz’deki Kadın Liderler Öğle Yemeği” yapılacak.





8 Aralık Çarşamba akşamı ise Bakanlar Resepsiyonu düzenlenecek. Resepsiyonda Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 50. Yıl Etkinliği gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE GÖREVİ İTALYA'DAN DEVRALACAK

COP 22 Toplantısı sonrası Türkiye, 2 yıl süreyle “Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı” görevini İtalya’dan devralacak. COP 22, Kovid-19 pandemisi sonrası yüz yüze gerçekleştirilecek ilk toplantı olması nedeniyle de ayrı önem taşıyor.





BARCELONA SÖZLEŞMESİ'NİN HEDEFİ

Barselona Sözleşmesi çerçevesinde “Akdeniz deniz çevresinin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve daha iyi hâle getirmek için gerekli tedbirlerin alınması” amacıyla kıyıdaş ülkeler arasında iş birliği çalışmaları gerçekleştiriliyor.



İki yılda bir düzenlenen toplantıya; sözleşmeye taraf olan 21 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri ve üst düzey yetkilileri, teknik ekipler, konuyla ilgili odak noktalar, uluslararası sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve bilim insanları katılıyor.

Toplantılarda söz konusu amaç çerçevesinde mali ve teknik detaylar görüşülerek tarafların onayına sunuluyor. 02-05 Aralık 2019 tarihlerinde İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen Barselona Sözleşmesi 21. Taraf Ülkeler Toplantısı’nda, “COP 22 Toplantısı’nın, Türkiye’nin ev sahipliğinde, 7-10 Aralık 2021 tarihinde, Antalya’da gerçekleştirilmesi” kararı alınmıştı.