Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı vesilesiyle, 6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri’nin riyasetlerinde, ilgili Bakanların katılımıyla Doha’da icra edilecek Stratejik Komite Toplantısı’nda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

ANLAŞMA VE MUTABAKAT METİNLERİNİN İMZALANMASI GÜNDEMDE

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak, Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde.

Erdoğan’dan ‘5 Aralık mesajı’: Kadınlarımızın her zaman yanında olduk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara seçme seçilme hakkı verilen 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili bir video mesaj yayınlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘asgari ücret’te nabız tuttu Milyonların beklediği 2022 asgari ücreti konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, parti yöneticilerinin görüşlerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kandil uzantılı siyasete yer yok Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te katıldığı 'Sivil Toplum Buluşmaları' programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer yoktur" dedi.