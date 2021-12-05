Marmaris’te dün akşam saatlerinde sele neden olan kuvvetli sağanak yağış Orhaniye Mahallesi’nde de etkili oldu. Orhaniye’de bazı evler sel sularından zarar görürken, dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın bulunduğu bölge de etkilendi.
Sel suları denize akarken, masmavi deniz kahverengiye döndü. Kahverengiye dönen deniz havadan görüntülendi. Görüntülerde Kızkumu Plajı’nın sel sularının altında kaldığı, denizin kahverengiye döndüğü görülüyor.
Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, yağışların çok kuvvetli olduğunu belirterek, “Biz böyle bir yağış bekliyorduk, önlemimizi almıştık ama yeterli olmamış. Bazı tarım arazilerimiz ve yollarımız yağışlardan zarar gördü. Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nda da sel suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Yapacak bir şey yok Allah’ın takdiri” diye konuştu.
Sağanak etkisini artırdı, Marmaris su altında kaldı Muğla Marmaris'te metrekareye düşen 91 kilogram yağış hayatı felç etti. Bazı mahallelere ulaşım kesilirken ekiplerin sel suları ile mücadelesi sürüyor.
Marmaris'te gulette çıkan yangın hasara yol açtı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir gulette çıkan yangın söndürüldü.