Türkiye Gazetesi

Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından Ankara’nın Pursaklar Belediyesi tarafından İstanbul’a getirilen Ankara kedisi Kılıç’tan kötü haber geldi. Ayasofya’da 1994 yılında doğan ve tüm hayatını burada geçiren dünyaca ünlü kedi Gli, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden birkaç ay sonra ölmüştü. Ayasofya’nın yeni fenomeni Ankara kedisi Kılıç olmuştu.

AYASOFYA’NIN BEKÇİSİ KAYBOLDU

Ankara’dan getirilen ve 16 aydır Ayasofya’da yaşayan Kılıç’tan gelen üzücü haberi Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin sosyal medya hesabından duyurdu. Endişeli ve üzüntü olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “18 Ağustos 2020 tarihinde Ankara Pursaklar’dan Ayasofya Camisi’ne götürdüğümüz ve kısa sürede ziyaretçilerin sevgisini kazanarak ilgi odağı haline gelen sevimli Ankara kedimiz Kılıç kaybolmuştur. Görenlerin, bilgisi olanların lütfen ama lütfen bizimle irtibata geçmesini önemle rica ediyoruz” dedi.

Papa, Yunanistan’da Ayasofya’yı görüştü Katoliklerin ruhani lideri Papa, Atina'da Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ile buluştu. Görüşmede, Ayasofya Camii gündeme geldi.