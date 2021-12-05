Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin güçlü olmak mecburiyetinde olduğunu ve bu gücün güçlü iktidardan geçtiğini belirterek, AK Parti'nin ve Türkiye'nin kaderinin beraber olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK MECBURİYETİNDE"

Yıldırım, "Bugünlerde güçlendirilmiş parlamenter sistem lafları daha sık sık söylenmeye başlandı. Peki biz neden sistem değişikliğine gittik, durup dururken mi? Bunun arka planına bakmak lazım. Belli ki muhalefet; güçsüz, istikrarsız, en fazla bir buçuk yıl ömrü olan hükümetleri özlemiş. Bunun için bugünlerde sistem değişikliğini daha çok telaffuz ediyorlar. Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde. Güçlü olmanın yolu da güçlü iktidar olmaktan geçiyor. Biz yetkiyi milletten aldık, bu yetkiyi elimizden ancak millet alır" dedi.

"SEÇİMLERDEN BU YANA İSTANBUL'DA ÇİVİ ÇAKILMIYOR"

Yıldırım'ın konuşması sonrasında partililer salonda "Reisi ara" sloganları atmaya başladı. Yıldırım, sloganlar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefon bağlantısı ile katıldığı toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek partililere hitap eden Erdoğan, "2023’e giden yolda özellikle bu tür istişari toplantıların çok verimli ve faydalı olacağına inanıyorum. Bir şeyi sizlerden özellikle rica ediyorum, o da şudur; artık 2023'e giden yolda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak yoğun bir çalışmanın içerisinde olmamız lazım" dedi.

"Ana kademe kendi alanında çok yoğun çalışmalı, kadın kolları çalmadık kapı bırakmamalı, gençlik kollarımız ise yine bir TeknoFest kuşağı olarak yoğun bir çalışma içinde olmalı" diyen Erdoğan, "2023 mücadelemiz adeta partinin kuruluşundaki o heyecan, o coşku ne ise şu anda da aynı heyecanın bir göstergesi olmalıdır. Onun için çok yoğun çalışmanın içerisinde olmamız ve şu 19 yılda neler yaptıysak bu yaptıklarımızı tüm millete mal etmemiz gerekir. Eğer bunu millete mal edemiyorsak bilelim ki vebal altında oluruz. Çünkü hala neler yaptığımızı bilmeyenler var. Bunları milletimize anlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmıyor çivi, ağaç dikilmiyor. İstanbul artık garip" dedi.

"İSTANBUL'UN YENİDEN SAHİBİNİ BULMASI LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, bu işin adeta lokomotifi durumunda olmalıdır, çünkü lokomotif nereye gidiyorsa vagonlar da oraya gidiyor. İstanbul adeta bu işte lokomotiftir. Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un, 2023, ardından 2024 olmak üzere, yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. Şu anda seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmıyor çivi, ağaç dikilmiyor. İstanbul artık garip. 2023'le birlikte yeniden doğuşu, yeniden dirilişi, başta İstanbul olmak üzere, kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Onun için yükümüz ağır, Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

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