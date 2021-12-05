Türkiye Gazetesi





Erinç Sağkan 24 Nisan 1978 yılında dünyaya geldi. Aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Ankara Barosu’nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılı yaptı.

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti. Rakipleri ise; Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar grubu adayı Gençer Özdemir 2 bin 283 oy, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adayı Murat Kemal Gürbüz de bin 256 oy almıştı.