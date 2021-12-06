Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Ülke genelinde polis-özel güvenlik ortaklığını artırmayı hedefleyen Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN), asayişin sağlanmasına önemli katkı sundu. Bir grup gazeteciye proje hakkında bilgi veren Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı ve Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, “KAAN Projesi, 2018’in Kasım ayında İçişleri Bakanlığınca alınan karar sonrasında pilot olarak uygulanmaya başladı. Projeye öncelikle özel güvenliğin aktif şekilde çalıştığı kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri ile toplu taşıma alanları gibi stratejik noktalar dâhil edildi. Etkin, verimli özel güvenlik hizmeti sunulması amaçlandı. Pilot bölge olarak İstanbul’da başlayan ve başarılı olan KAAN Projesi; Adana, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere ülke geneline yayıldı. Emniyet tarafından yapılan bir dizi çalışmayla özel güvenlikle asayişin arasında bir köprü kuruldu ve KAAN Projesi hayata geçti. Polis, istihbarat ağına özel güvenlik personelini de dâhil etti” dedi. Murat Kösereisoğlu, KAAN Projesi’nin hâlen ülke genelinde özel güvenlik izni verilen 19 bin hizmet noktasında 140 bin özel güvenlik görevlisi ve 21 bin 500 genel kolluk personelinin katılımıyla aktif bir şekilde devam ettiğini de belirtti. Kösereisoğlu, KAAN Projesinin Avrupa’da bile benzeri olmadığına dikkat çekti.

42 BİN 400 OLAY BİLDİRİLDİ

Kaan Projesi’nin 2019 Eylül’ünde kullanıma sunulan bir mobil uygulaması olduğunu da anlatan GÜSOD Başkanı Kösereisoğlu, şöyle devam etti: “Bu uygulama arka planda bizim ÖGNET dediğimiz özel güvenlik ağından yararlanıyor. KAAN da bu sisteme akredite olmuş güvenlik görevlilerinin bilgileri ile çalışıyor. Mobil uygulama, aktif görev yapan özel güvenlik görevlileri tarafından mobil marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Hâlen 140 binden fazla özel güvenlik görevlisi tarafından aktif bir şekilde kullanılan mobil uygulama üzerinden şu ana kadar 42 bin 400 bildirim gerçekleştirildi. Bu çerçevede 15 bin adli ve idari işlem yapıldı.”

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırı 'güvenlik zafiyeti' tartışmasına neden oldu Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın bir yolcuya ekmek bıçağıyla saldırılmasının ardından akıllara, güvenlik açığı tartışmaları geldi. Zanlının söz konusu suç aletini metroya nasıl sorunsuzca alabildiği merak konuus oldu.