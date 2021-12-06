Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te babasının darp ettiği 2 aylık bebek, yoğun bakımdaki tedavisinden sonra taburcu edildi. Bebeğin tedavi gördüğü Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, yaptığı yazılı açıklamada bebeğin kendilerine ulaştığında beyinde kanamanın olduğunu ve bebeğin durumunun iyi olmadığını bildirdi.

"BEYİNDE KALICI HASAR GÖZÜKMÜYOR"

Hemen yoğun bakımda tedaviye alınan bebeğin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Demir şunları aktardı: “Bebeğimizi iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Neyse ki bebek de yoğun bakımda tedavilere olumlu cevap verdi. Tetkikler sonucu beyindeki kanamada artış saptamadık. Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine birkaç gün önce de servise çıkarmıştık. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor. Solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek.”

"UMARIM GÜZEL BİR HAYATI OLUR"

Hastanenin genel müdürü Dr. Cengiz Bayram da bebeği sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutlu olduklarını belirterek, “Umarız bundan sonra yaşadığı travmaları unutacağı güzel bir hayatı olur” şeklinde konuştu.

Gaziantep'te akılalmaz olay! 3 aylık bebeğe öldüresiye döven cani baba tutuklandı Gaziantep'te 3 aylık bebeğin dövüldüğü görüntüler kan dondurdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bebeğin öz babası tarafından dövüldüğü iddia edildi. Dayak anına ilişkin görüntülerin ardından emniyet harekete geçti. Cani baba Yunus Göç tutuklandı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.