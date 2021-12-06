Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz gibi Türk-Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu. Bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz, orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle olacağız.

Türkiye Katar ilişkileri stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başlamıştır. Katar ile bugüne kadar 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar itibariyle iş birliğimizi daha da önemli bir noktaya taşıdık. Katar ile yeni anlaşmalar imzalayacağız. Önümüze çıkan badireleri dost ve kardeş olarak aşmayı başardık. Pek çok alanda kazan kazan temelinde ortaklığımızı güçlendirdik. Türkiye ile Katar güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir.

Biz son 19 yılda olduğu gibi gelecekte de sermaye mandacılarına rağmen ülkesini büyütmeye devam edeceğiz. Bu amaç doğrultusunda Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de anlaşmalara devam edeceğiz. Görüşmelerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SORULARI CEVAPLIYOR

Abudabi Veliaht Prensi Nahyan ile Ankara'da görüşmüştü. BAE, umut veren ziyaret olarak yorumlamıştı. Bugün de Katar'ı ziyaret ediyorsunuz. Bölge ile ilişkiler edair yorumunuz nedir?

Türkiye olarak, tüm Körfez ülkeleri ile olan birlikteliğimiz ve dayanışmamızı çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin biz rahatsızlıklarını biliyoruz. Bu rahatsızlıklara rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Şu anda Körfez ülkeleri arasında da bir beraberlik ve dayanışma yeniden tesis edildi. Nasip olursa Şubat ayı içerisinde geniş kapsamlı bir heyet ile Abu Dabi'ye ziyaretimiz olacak. Ekonomik ilişkilerde atılan adıamları daha da etraflıca ele almak sureti ile, bu konuda gerek Türkiye'de gerek BAE'de yapılan ve yapılacak yatırımlar ile bunu perçinleyeceğiz.

Türk iş adamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı alt ve üst yapıda çok çok yüksek rakamlardır. Bunların artarak devam edeceğine inancım tamdır. Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolardır.

19 ülke Taliban açıklaması yayınladı. Taliban'ın sözlerini tutmasını istedi. Siz nasıl değerlendirirsiniz?

Taliban'ın üst düzey yöneticilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Kendileri özellikle kadınların sosyal hayattaki yeri ile alakalı, gerek çocukların eğitimleri ile verdikleri sözler var. Ümit ederiz ki bu sözler tutulur. Bu sözlerin tutulması ile de ülkenin dünya ile bütünleşmesi adımları atılır. Taliban yönetiminin Afganistan'da havalimanının Türkiye-Katar tarafından işletilmesini talep ediyorlar. Bunun görüşmelerini Katar ile de yürütüyoruz, gündemimize aldık.

Asgari ücret anketi yaptırdınız. Bakanlardan bilgi alarak, gönlünüzden de 4 bin TL'nin altına düşmeyin dediğiniz söyleniyor. Nedir düşünceniz?

Aslı hanım sen beni köşeye sıkıştırıyorsun. Bakanımız heyeti ile birlikte gerek işçi gerek işveren tarafı ile görüşmeleri yapacaklar. Görüşmeler sonrası bir yere varacaklar. Dönünce tarafların teklifleri nedir, ne konuştular göreceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz işçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en idealini gerek brütü gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai karar ile birlikte de sadece işçi kesiminin değil, işverenin de memnun olması lazım. Hep söylüyoruz, istihdam, ihracat, büyüme, yatırım... İşçinin emeğine, işverenin yatırım gücüne ihtiyacımız var. İki gücün ayakta durmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece bu yıl alınacak karar değil, önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak karar da var. Bunu düşünerek karar vereceğiz.

Stokçuluk biliyorusunuz, dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Son zamanlrda oto sektöründe bile stokçuluk var. Hele hele gıda da stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Ben Mehmet Bey'e de söyledim, onları rahatsız edici bir noktaya çıkartalım, sonra yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Stokçuluk yapan bunun bedelini ödeyecek. Bu işin üzerine gideceğiz.

Terör örgütlerine yönelik gerçekleştiriken operasyonlar. MİT ve TSK operayonlarına devam ediyor. Küresel düzeyde faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik geniş coğrafyada gerçekleştirilen operasyonları değerlendirir misiniz?

Bugüne kadar nasıl operasyonlarımızı yoğun bir şekilde sürdürdüysek, bundan sonra da devam edeceğiz. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değil.Bu işin ispatı bizdedir. Nasıl Cudi'de Gabar'da Bestler Deresi'nde bu durumu aştıysak, aşmaya da devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kur' açıklaması Dolar yükselişine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Meselenin dolar olmadığını meselenin faiz olmadığını anlamak için bir adım geriye çekilip akıl ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir” dedi.