Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Amiraller Bildirisi” olarak bilinen soruşturma tamamlanmış olup düzenlenen iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

103 ŞÜPHELİ İÇİN CEZA İSTENDİ



İddianame ile 103 şüphelinin 5237 Türk Ceza Kanununun 316/1. Maddesi kapsamında “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan cezalandırılmaları talep edilmiştir. Haklarında gözaltı tedbiri uygulananlarla birlikte bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenmiş, suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklenmiştir.