Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelisi Ö.S.'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan Ö.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine götürüldü. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski HDP’li başkan tutuklandı ‘Terör örgütüne üye olmak’ ile suçlanan ve Yunanistan kaçmaya çalışırken sınırında yakalanan HDP’li Kömür Beldesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. tutuklandı.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü üyesi iş adamı tutuklandı Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iş adamı Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı tutuklandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelisi Ö.S.'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan Ö.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine götürüldü. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler : pkk,terör,teörist,haberler,