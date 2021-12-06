MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM kulislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuracaklarını duyurdu. Bahçeli, vakfın başkanının kendisi olacağını söyledi.
Devlet Bahçeli'den çağrı: Yüzde 5 indirime gidilmeli Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal satan, pazarlayan şirketlerimizin, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri gerekir" dedi.
Bahçeli: Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Devletimizin yanındayız diyen Bahçeli, "Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye, yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak ülkemizi felaket dolu bir mecraya taşımak isteyenlere asla izin verilmeyecektir. Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz" dedi.
Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım.' dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM kulislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuracaklarını duyurdu. Bahçeli, vakfın başkanının kendisi olacağını söyledi.
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