Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 103 şüpheli gözaltına alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Jandarma Genel Komutanlığında mahrem hizmetler yapılanması içerisinde yer alan 78 şüpheli ve Dışişleri Bakanlığının yaptığı sınavlarda sorulara erişerek soruları dağıtan ve soruları alanlar tespit edilerek 25 örgüt mensubu gözaltına alındı.
FETÖ'nün yazışmaları ortaya çıktı: 50 lira karşılığında 10 bin terör şüphelisinin bilgilerini sızdırdı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör şüphelisinin soruşturma ve yakalama bilgilerinin rüşvetle sızdırıldığına ilişkin yazışmalar ortaya çıktı. Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in başında olduğu şebekenin üyesi olan katip Nazif Gürkan Şen'in örgüt mensuplarına sorgulama ekran görüntülerinin 50 lira karşılığında WhatsApp üzerinden gönderdiği tespit edildi.