Türkiye Gazetesi

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmeleri başladı. AK Parti Grubu adına Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli konuşma yaptı.

"ASGARİ ÜCRET HAKKANİYETLİ OLACAK"

Kurtulmuş "Bütün memur ve emeklilerinin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde arttırma kararı aldık. Doktorlar için de geçen hafta almıştık. Sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımıza bunu teşmil ederek yolumuza devam ediyoruz” dedi. Asgari ücret ile ilgili olarak da Kurtulmuş “Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Bu anlamda asgari ücreti de hakkaniyetli bir seviyede belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

EN FAZLA KAYNAK İBB'YE

Canikli ise 2021 yılında 100 milyardan fazla kaynağın mahalli idarelere aktarıldığını belirterek, en fazla kaynağın İstanbul Büyükşehir Belediyesine aktarıldığını söyledi. Canikli “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2019 ile 21 Kasım 2021 arasında toplam 11 bin 415 ihale yapmış. Bu ihalelerin bin 624 tanesini açık ihale yöntemiyle gerçekleştirmiş. 9 bin 791 kapalı, pazarlık veya davetiye yöntemiyle yapılmış. Ancak açık ihale yöntemiyle yapılan bin 624 ihalenin, 804 tanesini belediyenin şirketleri almış" diye konuştu.