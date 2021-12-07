Türkiye Gazetesi

Ünlü Türk bilim adamı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefat haberi, siyaset dünyası tarafından da üzüntü ile karşılandı. Siyasiler, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı için sosyal medya hesaplarından yayınladıkları taziye mesajlarıyla başsağlığı diledi.

MUSTAFA ŞENTOP: MİLLETİMİZE, TALEBELERİNE VE AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, "Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin" paylaşımını yaptı.

FAHRETTİN ALTUN: HEP YURDU İÇİN TEFEKKÜR ETTİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı paylaştı.

Altun, "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak…" ifadelerini kullandı.

ABDULHAMİT GÜL: BİR ARİFİ YİTİRMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: BÜYÜK BİR HAYAT SON BULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan PROF. DR. TEOMAN DURALI artık aramızda değil. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: BÜYÜK BİR FELSEFECİ VE YOL GÖSTERİCİYDİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, paylaşımında, "Eserleri ve hayatı ile ortaya koyduğu, köklerimiz üzerinden fikren yeniden dirilişimiz mücadelesinde cesaretli duruşuyla gerçek bir mütefekkir, büyük bir felsefeci ve yol göstericiydi.

Prof. Dr. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan Rahmet ve mağfiret diliyorum.

Başımız sağolsun" dedi.

ÖMER ÇELİK: İNSANLIK BİRAZ DAHA EKSİK ARTIK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan" ifadelerini kullandı.

Çelik, "İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti (Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir?) Türk bilim adamı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında vefat etti.