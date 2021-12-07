Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

TBMM Genel Kuruluna 2022 bütçesini sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önemli değerlendirmelerde bulundu. Fuat Oktay “Mali disiplin kararlılığımız dün nasılsa bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Böylece kamu maliyesi, Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası olmaya devam edecektir. Son dönemde yaşanan gelişmeleri; doların dünyada güçleniyor olması, para birimimize karşı yapılan spekülatif ve manipülatif hareketler, ülkemizin döviz talebini artıran etmenler çerçevesinde ele almak gerekmektedir. 2023 hedeflerimize yaklaşırken hesap verebilirliğin ana omurgasını oluşturan mali saydamlıktan asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

KILIÇDAROĞLU ORTAMI GERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması ise Meclis’te gerginliğe sebep oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu'nun, konuşması sırasında, "genel ahlak kurallarına aykırı" hareket ettiğini, bu durumun İçtüzük gereği kınama cezası gerektirdiğini söyledi. Verilen aranın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, genel başkanın vücut dilini kullandığını belirterek, hareketin hakaret içermediğini iddia etti.

Bütçenin komisyon aşaması tamam: 234 saat mesai 8 bin sayfa tutanak 38 gün süren mesaide, 225 kamu idaresinin bütçesi, 226 kamu idaresinin kesin hesabı ile 198 Sayıştay raporu görüşüldü. Bütçe için, 21 birleşim ve 80 oturum gerçekleştirildi.

2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi 16 maddeden oluşan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.