Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantılarının ilki, 1 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında bakanlıkta yapılmıştı. Komisyon bu defa, saat 14.00’te Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde toplanacak.



İlk asgari ücret toplantısı geçtğimiz hafta düzenlendi

RAPORLAR PAYLAŞILACAK

Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. TÜRK-İŞ’in, ilk toplantıda gündeme gelen, üç işçi konfederasyonunun ortaklaşa açıkladığı talepleri yeniden dile getirmesi bekleniyor. Bunlar arasında “Asgari ücretin net olarak açıklanması, bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesi ve yıl boyunca asgari ücretin açıklanan bu net ücretin altına düşmemesi, Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesi, tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olması” gibi talepler bulunuyor.

Komisyon, bugünkü toplantısının ardından üçüncü toplantısını Perşembe günü TİSK’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyetli olacak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Tüm memur ve emeklilerinin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde arttırma kararı aldık” dedi. Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘asgari ücret’te nabız tuttu Milyonların beklediği 2022 asgari ücreti konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, parti yöneticilerinin görüşlerini aldı.