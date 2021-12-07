Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu Twitter hesabundan yaptığı açıklamada, "PKK’nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Uzun zaman, çok titiz çalışma…Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin " dedi.

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