Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil satışa çıkmak için gün sayarken Amerika’da görücüye çıkıyor.
CES 2022’DE OLACAĞI DUYURULDU
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
YENİ LİGE YOLCULUK
Söz konusu paylaşımda, “ Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG.” ifadelerine yer verildi.
TOGG banttan indiğinde şarj sıkıntısı olmayacak Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Projesi’nde şarj altyapısına ilişkin standartların hazır olduğunu söyledi.