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İçişleri Bakanlığı 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildiğini duyurdu
07.12.2021 - 11:41 | Son Güncelleme: 07.12.2021 - 11:52
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İzmir İl Jandarma Komutanlığınca; bugün İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde ve talimatları doğrultusunda, deniz yoluyla ülkemize yurt dışından yüklü miktarda skunk maddesi getirileceği bilgisi üzerine; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ve bot desteğinde İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli gerçekleşen operasyonda yaklaşık 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı."
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
812597 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/812597.aspx
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