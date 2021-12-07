Türkiye Gazetesi

İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde, cezaevi aracı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi. 1'i mahkum, 6'sı asker toplam 7 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla, TEM'de trafik kitlendi. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken, aracın bariyerlerde asılı kalarak metrelerce yüksekten düşmemesi olası bir faciayı önledi.

ARAÇ VİYADÜKTE ASILI KALDI

Kaza, saat 17.15 sıralarında TEM otoyolu Bağcılar mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içindeki 1 tutuklu mahkum ve 6 askerin bulunduğu cezaevi aracı sürücünün kontrolünden çıkarak Mahmutbey Viyadüğü üzerinde bariyerlere çarparak devrildi. Kazada metrelerce yüksekten düşme tehlikesi yaşayan cezaevi aracı bariyerler sayesinde viyadük üzerinde asılı kalırken, içinde bulunan mahkum ve 6 asker hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı.

Viyadükte asılı kalan araç, vinç yardımıyla kurtarıldı.

KAZA TEM'DE TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Bariyerlerde asılı kalan cezaevi aracı vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden kaldırıldı. Kaza yapan aracın bariyerlerde asılı kalarak viyadükten metrelerce aşağı düşmemesi olası bir faciayı önledi. Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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