Türkiye Gazetesi

TBMM 2022 bütçe görüşmelerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldüğü esnada MHP ve HDP sıralarını karıştıran bir tartışma yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “HDP kapatılmalıdır. Tek sebebi de PKK’nın uzantısı olmasıdır” dedi.

"SİZ PKK'NIN KENDİSİ OLMUŞSUNUZ"

Görüşmeler esnasında MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştiren bir konuşma yaptı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise MHP Milletvekili Feti Yıldız’ın konuşmasını kendilerine yönelik sataşma olarak algıladı. Bunun üzerine MHP ile HDP Grup Başkanvekilleri arasında tartışma çıktı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay şöyle konuştu:

“‘PKK sizi tükürüğü ile boğar’ sözlerini kim söyledi? HDP’li vekiller. ‘Sırtımızı YPG’ye dayıyoruz’ diyenler, ‘Apo’un heykellerini dikeceğiz’ diyenler HDP’li vekiller. Daha önce de söyledim. HDP’yi PKK destekçiliği olarak söylemek eksikliktir. Siz PKK’nın bizatihi kendisi olmuşsunuz. Biz görüşlerimizi Anayasa Mahkemesi’ne yönelik söyleriz.”

"TBMM TERÖRİST HÜCRESİ DEĞİLDİR"

Beştaş, MHP’nin bazı üyelerinin suç işlediklerini ve Anayasa Mahkemesi’nin üzerinde baskı kurmak istediklerini iddia ederek, MHP’nin giderek küçüldüğünü iddia etti.

Akçay, HDP'nin PKK’nın bir uzantısı olmasının ezikliği ile bu sözleri söylediğini belirterek, “HDP kapatılmalıdır. Tek sebebi de PKK’nın uzantısı olmasıdır. HDP’nin hiçbir iradesi yok. Kendi Yönetim Kurullarını, milletvekili adaylarını, Belediye Meclisi adaylarını bile kendi kurumsal yapısıyla belirlemeyip, Kandil tarafından belirlenen terör örgütünün uzantısıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörist hücresi değildir, olmayacaktır” dedi.

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