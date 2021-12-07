Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Twitter hesabından Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. TPAO, Kanuni sondaj gemisinin, Sakarya Gaz Sahası'nda 150 gün 24 saat aktif olarak çalışma yürüttüğünü bildirdi. Açıklamada, geminin, Karadeniz'in derinliklerinde yaptığı ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.

3950 METREYE ULAŞTI

Paylaşılan info grafikte yer alan bilgilere göre Kanuni, ilk derin deniz kuyu testlerini Türkali-2 kuyusunda gerçekleştirdi. Gemi, 2154 metre su derinliği ve 3950 metreye varan son derinlikte kuyu testlerini yaptı. Genişliği 42 metre ve uzunluğu 227 metre olan Kanuni, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gaz keşfettiği kuyulardaki test çalışmalarını yapmakla görevlendirilmişti.

Karada 100, denizde 9 sondaj yapılacak Madencilik üretiminde 8 ayda yüzde 20,9 artış gerçekleştiren Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı daha da azaltmak için yeni adımlar atacak. Karada 2.636, denizde 17 bin kilometrekarelik alanda sismik veri toplanacak. Kaya gazı ve petrol üretimi için iki nokta çatlatılacak.

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz’e geliyor Yavuz sondaj gemisi Karadeniz’e doğru yola çıktı.