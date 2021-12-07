Türkiye Gazetesi

anakkale Boğazı’nda makine arızası yapan Liberya bandıralı buğday yüklü gemi nedeniyle, boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Cibuti'ye giden 225 metre uzunluğundaki 40 bin 609 grostonluk Liberya bayraklı ‘Fortune Trader’ adlı kargo gemisi, Gelibolu açıklarında makine arızası sebebiyle ilerleyemedi. Bunun üzerine gemide bulunan kılavuz kaptan, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

BUĞDAY TAŞIYOR

Olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-4’, ‘Kurtarma-15’ ve ‘Nazım Tur’ römorkörleri sevk edildi. Buğday yüklü gemi, römorkörler tarafından yedeklenip Şevketiye demir bölgesine götürülecek. Öte yandan, arıza yüzünden Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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