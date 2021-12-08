Türkiye Gazetesi

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına modüler duvar örülüyor. İHA muhabirine konuşan Vali Bilmez, bu yıl 295 kilometrelik kısmının 64 kilometresinin ihale edildiğini belirtti. Bilmez “Bunun yaklaşık 41 kilometresinin ise montajı tamamlandı. Hava şartlarından dolayı şu an bölgedeki iş makinalarımızı çekerek işlerimizi durdurduk. Bahar mevsiminde hava şartları iyi olur olmaz geri kalan kısmı tekrar çalışmaya başlayacaklar. Diğer kısmının da şu an ihale hazırlıkları yapılmaktadır. Geri kalan 231 kilometrelik kısmının da inşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ihalesi yapılır. Baharla birlikte 295 kilometrelik sınırımızın tamamında çalışma yapılacaktır” diye konuştu.

İran'da nükleer tesis yakınlarında şiddetli patlama İran medyası, İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.