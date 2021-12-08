Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanıyor. Gündeme ilişkin önemli konular toplantıda ele alınacak. Ağırlıklı gündem maddesi ekonomi olacak. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ilk kabine toplantısı olacak görüşmede döviz kurlarında yaşanacak olan hareketlilik değerlendirilecek.

Asgari ücret toplantılarının ikincisinin ardından işçi ve işveren kesimiyle görüşmeler sürüyor. Toplantıda son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın salgınla mücadeleye ilişkin son bilgileri vermesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı verileceğini açıkladı. Konunun toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.

Toplantıda Dış politika, savunma, güvenlik ve terörle mücadele başlıkları da ele alınacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.



Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda: Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Yarın yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda düşen vaka sayılarıyla birlikte Pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatinin ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine toplantısı sonrası müjdeyi vereceğim Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel açılışında yaptığı açıklamada, pazartesi günü düzenlenecek Kabine Toplantısı sonrası turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğini duyurdu.