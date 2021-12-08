Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van İlinde “EREN KIŞ-12 TENDÜREK ŞEHİT JANDARMA KIDEMLİ BİNBAŞI KIVANÇ CESUR” Operasyonu başlatıldı.

450 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 450 personel (41) operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Eren Kış-12 Tendürek operasyonu başlatıldı: 450 personel sahada İçişleri Bakanlığı, Van'da “Eren Kış-12 Operasyonu" başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 450 personel (41 operasyonel tim) görev alıyor.

Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başladı İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1300 personel görev alıyor.

Eren Kış-6 Operasyonları'nda 1 askerimiz şehit oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’nin Ovacık kırsalında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen bir operasyonda birisi teslim toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Soylu, çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerimizin ise şehit olduğunu açıkladı.