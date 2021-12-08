Türkiye Gazetesi

Arama motoru Google 2021 arama trendlerini açıkladı. Yıllık trend raporununa göre Türkiye’de 2021 yılında en çok yapılan aramalar belli oldu. Türkiye’de 2021 yılında en çok aranan kelime grubu “EBA giriş” oldu. Pandemi nedeniyle örgün eğitime ara veren okullarda eğitim uzaktan devam etti. Listenin ikinci sırasında dünya genelinde de trend listelerde yer alan Güney Kore dizi Squid Game yer aldı. Açık öğretim liselerine ilişkin aramalar da listede üçüncü oldu. Listenin dördüncü sırasında ise Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil var. Kamuoyunun gündemine oturan Elmalı Davası da 2021'de en çok yapılan beşinci sorgu oldu.

En çok aranan isimler listesinin başında ise Mesut Özil bulunuyor. Fenerbahçeli oyuncu Türkiye genelinde en çok merak edilen isim oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt listenin ikinci sırasında yer aldı. En çok aranan kelimelerle paralel olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin en çok merak ettiği üçüncü isim oldu. Listenin dördüncü sırasında Galatasaray'a başkan seçilen Burak Elmas, beşinci sırada ise Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci var.

En çok aranan dizilerin zirvesinde ise bir yabancı yapım bulunuyor.

Hayatını kaybeden ünlü isimler de çok arandı.

Kim başlığı altında ise farklı konular öne çıktı.

Google'ın Nasıl Geçer olarak adlandırdığı sağlık sorgularında ise ilk sırayı Burun Akıntısı Nasıl Geçer aldı.

Ne Zaman sorularının da merak konusu Covid-19'la birlikte gelen yeni normal yaşam oldu.