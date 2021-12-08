Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’e gitti. Kılıçdaroğlu, burada Gaziantep Şanlıurfalılar Platformu’nun düzenlediği programa katıldı. Bir konuşma yapan CHP Lideri “Artık bizim birleşmemiz lazım. Çok bölündü ve ayrıştık. Helalleşmeliyiz” dedi. Kendi partisine yönelik eleştiride bulunan Kemal Kılıçdaroğlu “CHP, Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalıları görmezden geldi” yorumunda bulundu.

“ESKİDEN İYİ PARTİ İLE DÜŞMANDIK”

Siyasetin ayrışma ve vatandaşı bölme aracı olmadığını sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu “Hatamız varsa ‘Evet hatamız var’ diyeceğiz. Oturup helalleşeceğiz. Biz bunu beraber ve birlikte yapacağız. Biz çocuklarımıza güzel ve kavgasız bir Türkiye bırakmak zorundayız. Bugün İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisiyle bir ittifak kurduk. Geçmişte bu partiler neredeyse birbirinin düşmanıydı. Demek ki bir araya gelip konuşabiliyoruz o zaman niye kavga edelim?” diye konuştu.

Programın sonunda Platform Başkanı Mustafa Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na Kelaynak Kuşu tablosu hediye etti. Kılıçdaroğlu, programına yarın Şanlıurfa ziyaretiyle devam edecek.

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